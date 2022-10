Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Kind beim Überqueren der Straße angefahren und verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Alpirsbach (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Freitagmittag ein neunjähriges Kind in Reinerzau, als es die dortige Talstraße überqueren wollte und dabei von einem Auto angefahren wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 73-jähriger Ford-Fahrer gegen 12.45 Uhr, die Landesstraße 405 aus Richtung Schenkenzell in Richtung Lossburg-Schömberg. Auf der Reinerzauer Talstraße hielt auf der Gegenfahrspur ein Bus und eine Schülerin stieg aus dem Bus aus. Anschließend rannte sie hinter dem Bus über die Fahrbahn zur gegenüberliegenden Straßenseite. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem am Bus passierenden Ford und dem Kind. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Mädchen leicht verletzt. Zur medizinischen Abklärung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Am Ford entstand geringer Sachschaden im Frontbereich.

Die Fahrbahn wurde im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Feuerwehr Alpirsbach-Reinerzau eingerichtet.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell