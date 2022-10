Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gebäudebrand mit beträchtlichem Schaden

Kreis Freudenstadt, Baiersbronn-Schönmünzach (ots)

Am Freitag, gg. 17.00 Uhr, brannte der Dachstuhl des ehemaligen Hotels "Schiff" in Baiersbronn-Schönmünzach, Murgtalstraße. Rund 100 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Baiersbronn, Freudenstadt, Huzenbach, Schönmünzach, Röt, Tonbach und Forbach waren mit ca. 15 Fahrzeugen am Brandort. Immer wieder loderten die Flammen auf. Die Feuerwehrkräfte mussten nachlöschen und hielten bis in den frühen Morgen des Samstags Brandwache. Ebenfalls vor Ort waren mehrere Rettungsfahrzeuge mit Besatzungen.

Da das Gebäude schon mehrere Jahre leer steht, kam es zu keinem Personenschaden. Sollte das Gebäude in seiner Gesamtheit beschädigt sein, könnte der Sachschaden bis zu 500.000 EURO betragen.

Die ersten Ermittlungen, zur bis dato noch unbekannten Brandursache, wurden durch das Polizeirevier Freudenstadt geführt. Weitere Ermittlungen folgen in den nächsten Tagen unter der Leitung des Kriminalkommissariats Freudenstadt.

Harald Huber

Führungs- und Lagezentrum

