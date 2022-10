POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Holzstapel fängt Feuer - Verdacht auf Brandstiftung - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Weil er an mindestens zwei Raubstraftaten beteiligt gewesen sein soll, befindet sich ein 16-Jähriger seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Der 16-Jährige steht im Verdacht, Ende September in der Pforzheimer Fußgängerzone einem anderen Jugendlichen seine Weste geraubt zu haben. Außerdem soll er ...

mehr