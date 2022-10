POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Alkoholisiert über Verkehrszeichen gefahren

Kreis Freudenstadt, Baiersbronn-Schönmünzach (ots) - Am Freitag, gg. 17.00 Uhr, brannte der Dachstuhl des ehemaligen Hotels "Schiff" in Baiersbronn-Schönmünzach, Murgtalstraße. Rund 100 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Baiersbronn, Freudenstadt, Huzenbach, Schönmünzach, Röt, Tonbach und Forbach waren mit ca. 15 Fahrzeugen am Brandort. Immer wieder loderten die Flammen auf. Die Feuerwehrkräfte mussten nachlöschen ...

