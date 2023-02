Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Wer kann Hinweise geben?

Lippe (ots)

Der Polizei wurde am gestrigen Tag eine räuberische Erpressung gemeldet, für die Zeuginnen und Zeugen gesucht werden. Am Mittwoch (15.02.2023) bedrohte gegen 16 Uhr demnach ein Unbekannter einen 19-Jährigen am Bahnhof in Lage mit einem Messer und forderte Geld. Er entriss ihm Bargeld, als ein unbekannter Zeuge hinzukam und die beiden trennte. Daraufhin entfernte sich der Täter, der folgendermaßen beschrieben wird: etwa 27 Jahre alt, kurze schwarze Haare, Bart, bekleidet mit schwarzer Jacke und Kappe sowie weiß-schwarzen Turnschuhen.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell