POL-KLE: Weeze - Einbruch in Grundschule: Täter entwenden Safe mit Bargeld

Straelen (ots) - Am Samstag (18. Februar 2023) kam es zwischen 16:30 Uhr und 20:55 Uhr an der Von-Bodelscwingh-Straße in Straelen, zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter überstiegen einen Maschendrahtzaun und verschafften sich so Zugang zum Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort hebelten sie das Wohnzimmerfenster auf, bevor sie Schränke sowie Schubläden in ...

mehr