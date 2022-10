Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Konrad-Adenauer-Allee 26.10.2022, 09.20 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und zwei nicht mehr fahrbereiten Kraftfahrzeugen ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Konrad-Adenauer-Allee.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand und Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr gegen 09.20 Uhr eine 43 Jahre alte Fahrzeugführerin mit ihrem VW Polo die Theodor-Heuss-Straße aus Richtung Marignanestraße in Richtung Ernst-Reuter-Weg. Als sie in den dortigen Kreisverkehr einfährt übersieht sie eine 44 Jahre alte Fahrzeugführerin die ebenfalls mit einem VW Polo unterwegs, den Kreisel aus Richtung Ernst-Reuter-Weg durchfahren hatte und weiter in Richtung Kurt-Schumacher-Ring fahren wollte.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführerinnen verletzt und mit jeweils einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht wurden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Konrad-Adenauer-Allee war im Bereich des Kreisels während der Verkehrsunfallaufnahme, der Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge bis 10.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

