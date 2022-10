POL-WOB: Einbruch in Apotheke - Täter zerstören Fensterscheibe

Wolfsburg (ots) - Königslutter, Buchenring 24.10.2022, 11.00 Uhr - 25.10.2022, 21.55 Uhr Unbekannte Täter sind zwischen Montagvormittag 11.00 Uhr und Dienstagabend 21.55 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Buchenring eingebrochen. Nach ersten Feststellungen haben sie hierbei Schmuck in noch festzustellender Anzahl und Wert erbeutet. Nach polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten ungehindert an das Wohnhaus ...

