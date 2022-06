Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrer nach Unfall schwerverletzt im Krankenhaus

Waldbröl (ots)

Ein 49 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich bei einer Kollision mit einem Pkw am Freitag (10. Juni) schwere Verletzungen zugezogen.

Eine 73-jährige Waldbrölerin fuhr um 19 Uhr mit ihrem Fiat aus Richtung Baumen kommend in Fahrtrichtung Kreuzung Löher Weg / Bitzenweg / Auf der Huth. Dort beabsichtigte sie über die Kreuzung hinweg geradeaus auf dem Löher Weg weiterzufahren. Nach eigenen Angaben schaute sie an der Kreuzung nach links und rechts, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr gewähren zu lassen. Da sie kein Fahrzeug wahrnahm, fuhr sie ohne anzuhalten weiter in den Kreuzungsbereich. Dabei kam es zur Kollision mit dem 49-jährigen Pedelec-Fahrer, der von der Straße "Auf der Huth" kam und an der Kreuzung geradeaus in Richtung Bitzenweg fahren wollte. Er prallte gegen die Motorhaube des Fiat und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

