Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten in der Regionalbahn RB 64 in Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am 10. Januar 2023 um 09:45 Uhr überprüften Beamte der Bundespolizei einen 22 - jährigen Deutschen als Fahrgast in der Regionalbahn RB 64 in Gronau. Eine Überprüfung der Person in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster vorlag. Demnach wurde der Mann wegen Begünstigung und Diebstahls in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 65 Tagessätzen zu je 30 EUR verurteilt. Da der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er vor Ort durch die Bundespolizei verhaftet. Nach Abschluss der Sachbearbeitung auf der Polizeiwache Gronau wurde die Person zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 53 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Münster gebracht.

