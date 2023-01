Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 47-Jährigen am Flughafen Düsseldorf und zieht 1.500 Euro Geldstrafe ein

Düsseldorf (ots)

Während der Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstagmittag (10.01.2023) einen 47-jährigen Mann fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte gegen den türkischen Staatsangehörigen zwei Wochen zuvor einen Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gegen den im September 2022 Verurteilten erlassen. Doch der in der Türkei lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 30 Tagen abwenden und seine Reise fortsetzen, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich.

