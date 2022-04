Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ausgebüxter Bulle beschäftigte die Polizei

Hütschenhausen (ots)

Normalerweise macht die Polizei Jagd auf Einbrecher, Diebe oder sonstige Kriminelle. Im Ortsteil Katzenbach hatten es die Beamten am Freitagmittag aber mit einem tierischen Widersacher zu tun: Ein ausgebüxter Zuchtbulle hielt sie in Atem - und erwies sich als hartnäckiger Gegner. Das 600 kg schwere Tier "flüchte" beim Verladen und suchte in einem Waldstück in der Nähe der Autobahn Unterschlupf. Die Besatzung eines Streifenwagens rückte daraufhin aus, um das Tier einzufangen. Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht - angesichts der 'Angriffslust' des Tieres. Ein hinzugezogener Tierfänger konnte schließlich sein Betäubungsgewehr einsetzen. Nach dem zweiten Treffer war das Tier dann so müde, dass es sich ablegte. Der Halter brachte das Tier dann wohlbehalten zurück. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell