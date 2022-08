Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit verletzter Radfahrerin

Fulda. Am Donnerstag (25.08.) kam es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Flieden befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus Richtung Horas kommend den Kreisel in der Niesiger Straße, um in Richtung Forststraße weiter zu fahren. Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Peugeot-Fahrerin aus Fulda aus Richtung Lehnerz kommend in den Kreisel ein und kollidierte dabei aus noch ungeklärter Ursache mit der Radfahrerin. Die 26-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall im Kreuzungsbereich

Philippsthal. Am Donnerstag (25.08.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Heringen in Heimboldshausen die Friedewalder Straße. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer aus Eschwege befuhr zeitgleich die Eisenacher Straße in Richtung Friedewalder Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Heringer aus noch ungeklärter Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten Mann aus Eschwege. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.

Unfall mit Radfahrer

Niederaula. Am Donnerstag (25.08.), gegen 6:50 Uhr, befuhr ein 16-jähriger E-Bike-Fahrer aus Niederaula die Solmser Straße aus Richtung Nikolausstraße kommend in Richtung Inselstraße. An der Einmündung der Inselstraße wollte er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in diese einbiegen. Ein 59-jähriger Fahrer eines Kia aus Kirchheim befuhr zu diesem Zeitpunkt die Inselstraße in absteigender Richtung. Beim Einbiegen stieß der Radfahrer aus derzeit unklarer Ursache gegen den Pkw. Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.200 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (25.08.), zwischen 5 Uhr und 18:50 Uhr, parkte ein 23-jähriger Fahrer eines BMW aus Ludwigsau in einer Parkbucht eines Pendlerparkplatzes in der Heinrich-Börner-Straße. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an Stoßstange und Kotflügel hinten links fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

