POL-OH: Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen und zwei Verletzten

Niederaula (ots) - Am Dienstag (23.08.), in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 10 Uhr, parkte ein 68-jähriger Fahrer eines VW Touran aus Niederaula in der Hauptstraße seitlich in einer Parkbucht gegenüber der Apotheke. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Hinweise bitte ...

