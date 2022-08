Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Niederaula (ots)

Am Dienstag (23.08.), in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 10 Uhr, parkte ein 68-jähriger Fahrer eines VW Touran aus Niederaula in der Hauptstraße seitlich in einer Parkbucht gegenüber der Apotheke. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Niederaula. Zwischen Sonntag (21.08.), 16 Uhr, und Mittwoch (24.08.), 13.30 Uhr, parkte ein 34jähriger eines BMW M2 Competition aus Haunetal am Sportplatz in Niederaula sowie an seiner Wohnanschrift in Haunetal in der Straße Zum Fellgarten. Ihm fiel dann schließlich orange Fremdfarbe sowie Beschädigungen an der Heckstoßstange und am Kotflügel hinten links auf, die von einer Unfallflucht stammen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt, der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

