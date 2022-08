Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch in Reisebüro - Einbruch in Getränkemarkt

Fulda (ots)

Sachbeschädigung

Neuhof. Unbekannte steckten unerlaubt einen nicht magnetischen Gegenstand in ein Maisfeld in der Gemarkung Hinterkies in Hattenhof. Als am Donnerstag (25.08.) ein 26-jähriger Mann aus Neuhof mit einem Häcksler über die Feldfläche fuhr, beschädigte der nicht offensichtlich erkennbare Fremdkörper die landwirtschaftliche Maschine. Der Schaden beträgt rund 25.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Reisebüro

Hünfeld. Ein Reisebüro in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (25.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einwerfen einer Scheibe gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Getränkemarkt

Gersfeld. Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen (26.08.), gegen 3 Uhr, in einen Getränkemarkt im Brembacher Weg ein. Sie entwendeten Tabakwaren sowie Spirituosen und Getränkeflaschen in Höhe eines mittleren zweistelligen Betrags und flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell