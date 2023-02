Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Wohnung

Wertgegenstände entwendet

Kleve (ots)

Am Freitag (17. Februar 2023) zwischen 06:00 Uhr und 18:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter, auf unbekannte Weise, Zutritt zu einer Wohnung. Aus der Wohnung, welche sich in einem Mehrfamilienhaus an der Kolpingstraße in Kleve befindet, wurden Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie ein Laptop und persönliche Dokumente entwendet.

Während sich die Täter nach der Tat in unbekannte Richtung entfernten, sucht die Polizei Zeugen, welche sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell