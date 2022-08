Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Unfall, zwei Tote im PKW bestätigt

A38 Höhe PP Kesselberg (ots)

Gestern Abend kam es gegen 20:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A38 zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West in Fahrtrichtung Göttingen. Beim Unfall kam es zur Kollision zwischen einem polnischen Sattelzug und einem PKW. Die beteiligten Fahrzeuge brannten in Folge vollkommen aus. Bisher gibt es keinen bestätigten Unfallhergang. Die kursierenden Vermutungen, dass ein Reifenplatzer unfallursächlich war, können nicht bestätigt werden. Der unfallbeteiligte Sattelzug ist auch nicht vom Parkplatz auf die Autobahn gefahren. Der 43-jährige Fahrer (ukrainisch) des Sattelzugs und sein 33-jähriger Beifahrer (ukrainisch) wurden leicht verletzt ins Klinikum transportiert und werden nun im Anschluss zu Unfallhergang mittels Dolmetscher vernommen. Im beteiligten PKW kamen nach bisherigen Erkenntnissen zwei Personen ums Leben. Es entstand erheblicher Sachschaden von mindestens 150.000 EUR. Die Gegenfahrbahn (Richtung Leipzig) musste für etwa 150 Minuten gesperrt werden. Die Richtungsfahrbahn Göttingen ist seit 21:25 Uhr voll gesperrt. Die Bergearbeiten dauern an.

Zeugenaufruf:

Es werden dringend Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfall machen können. Wenn Sie Angaben machen können, wenden Sie sich bitte an die nächste Polizeidienststelle.

