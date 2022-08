Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter überschlägt sich nach Reifenplatzer mehrfach auf der A 9

Dittersdorf (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag, 14:30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger rumänischer Fahrzeugführer mit einem Kleintransporter Mercedes die A 9 in Richtung München auf dem mittleren von drei zur Verfügung stehenden Fahrstreifen. Auf Höhe des Unfallkilomters nach der Anschlussstelle Dittersdorf platzte der linke Hinterreifen des Fahrzeuges und der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Straßengraben überschlug sich der Kleintransporter mehrfach und kam auf der Beifahrseite am Fahrbahnrand zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die drei anderen rumänischen Insassen (27,45, 51) wurden bei dem Unfall einmal schwer und zweimal leicht verletzt und aus dem Fahrzeug geborgen. Die Richtungsfahrbahn München wurde für die Rettungs- und Bergemaßnahmen für 75 Minuten vollgesperrt und fortfolgend teilgesperrt. Es bildete sich ein bis zu 8 km langer Rückstau im freitäglichen Berufs- und Reiseverkehr. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 10.000,- Euro.

