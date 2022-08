Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Unfall, PKW-Fahrer erliegt seinen Verletzungen

A4 Höhe Korbußen (ots)

Heute Vormittag gegen 10:13 Uhr ereignete sich ein schwerwiegender Unfall auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Gera-Leumnitz und Ronneburg in Fahrtrichtung Dresden. Aus noch ungeklärter Ursache verlor eine 56-jährige Fahrerin mit ihrem Transporter auf der mittleren Spur stark an Geschwindigkeit bis zum Stillstand. Der hinter ihr befindliche VW Caddy konnte noch nach rechts ausweichen, kollidierte jedoch seitlich mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Der hinter dem Sattelzug befindliche PKW Renault wechselte aufgrund dieses Zusammenstoßes nach links und fuhr auf den stehenden Transporter auf der mittleren Spur auf. Hierbei wurden zwei von sieben Insassen (34/w, 66/w) aus dem Transporter leicht verletzt. Der aus Gera stammende 71-jährige Fahrer des Renault wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 EUR. Die Richtungsfahrbahn Dresden musste für circa 2,5 Stunde voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

