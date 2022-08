Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlägt sich mehrfach auf der A4 an der AS Bucha

Bucha (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag, 16:25 Uhr, kam es auf der BAB 4 Richtung Dresden in der Anschlussstelle Bucha zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda Fabia kam im Ausfädelungsstreifen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchfuhr den angrenzenden Straßengraben und der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der eigentlichen Ausfahrt fuhr der Pkw dann geradeaus und überschlug sich fortgfolgend mehrfach. Das Fahrzeug kam im Bereich der Auffahrt im dortigen Straßengraben auf dem Dach liegend zu Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber vor Ort angefordert und der Fahrzeugführer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen und es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 5.000,- Euro. Unfallzeugen werden dringend gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Thüringen, Tel. 036601-700, zu melden.

