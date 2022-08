Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Jagdbergtunnel - Alkoholisierter Fahrer versucht sein abgeschlepptes Fahrzeug zu befreien!

Bucha (ots)

Am gestrigen Freitagmittag, 13:30 Uhr, ging einem 47- jährigen Fahrer eines Pkw VW Caddy im Jagdbergtunnel auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt der Kraftstoff aus. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug noch in einer Pannenbucht des Tunnels abstellen. Fortfolgend nahm der Fahrzeugführer zunächst Kontakt zur Tunnelzentrale auf. Der Fahrer gab dort an, zunächst zu Fuß die nächste Tankstelle erreichen zu wollen. Das wurde durch die Tunnelzentrale untersagt und fortfolgend ein Abschleppdienst bestellt. In Begleitung einer eingesetzten Streife wurde das Fahrzeug anschließend aus dem Tunnel an die Anschlussstelle Bucha verbracht. Den eingesetzten Beamten fiel bereits in der Tunnelanlage der schwankende Gang des Fahrers auf. Nach erfolgter Verbringung des Fahrzeuges wurde mit dem Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,87 Promille ergab. Mit den eingeleiteten Hilfsmaßnahmen war der Fahrer sodann nicht mehr einverstanden. Der Fahrer versuchte vor Ort, seinen auf dem Abschleppfahrzeug befindlichen Pkw durch eigenmächtiges Lösen der angebrachten Sicherungsgurte zu befreien. Die Beamten versuchten den Fahrer zunächst zu beruhigen und von seinen gefährlichen Handlungen abzubringen. Der Fahrer wurde dadurch jedoch noch aufgebrachter und setzte seine Befreiungsaktion fort. Zur Gefahrenabwehr für unbeteiligte Personen, wurde dem Fahrer zur Unterbindung seiner Handlungen zunächst unmittelbarer Zwang angedroht und anschließend durch Anlegung einer Handfessel umgesetzt. Kurz darauf verbrachten die Beamten zusammen mit einer weiteren Streife den Fahrer zum nahen Klinikum, um eine Blutentnahme durchzuführen zu lassen. Nachdem die Maßnahmen im Klinikum abgeschlossen und der Fahrer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden war, versuchte er einen weiteren Befreiungsversuch. Ziel der Befreiung war diesmal seine im Klinikum entnommene Blutprobe. Der Versuch konnte durch eine weitere eingesetzte Streife der Polizei Jena unterbunden werden. Der Fahrer wurde des Geländes verwiesen. Er muss nun mit Anzeigen zur Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell