Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 04.03.2023

Diepholz (ots)

Einbruch in Geschäft in Syke

In der Nacht vom Donnerstag, den 02.03.2023, zum Freitag, den 03.03.2023, warf in der Bassumer Straße in Syke ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe der Eingangstür eines Geschäfts ein. Der unbekannte Täter betrat durch das Loch in der Eingangstür die Räumlichkeiten und durchsuchte sämtliche Schränke und Schubladen. Es wurden verschiedene elektronische Geräte sowie Bargeld entwendet. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

