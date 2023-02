Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Räuberischer Diebstahl von Tiefkühlpizzen - Opfer leicht verletzt +++

Oldenburg (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft an der Alexanderstraße ist es am Montag in den Abendstunden zu einem räuberischen Diebstahl gekommen.

Etwa um 20.40 Uhr hatte ein 32-jähriger Mitarbeiter des Geschäfts einen Kunden dabei beobachtet, wie er zwei Tiefkühlpizzen aus der Verpackung nahm und unter seiner Jacke versteckte. Daraufhin sei der Mann an den Kassen vorbei nach draußen gegangen, ohne die Waren zu bezahlen.

Unmittelbar vor dem Geschäft habe der Angestellte den Kunden schließlich eingeholt und am Arm festgehalten. Daraufhin habe der mutmaßliche Dieb dem 32-jährigen einen Kopfstoß verpasst. Weiterhin bedrohte er den Mitarbeiter mit dem Tod.

Erst nachdem sich einige Passanten näherten, konnte der Dieb ins Geschäft zurückgebracht werden, wo er sich schließlich beruhigte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten in den Taschen des 29-jährigen Beschuldigten weitere mutmaßlich gestohlene Lebensmittel auffinden.

Gegen den Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Der 32-jährige Mitarbeiter erlitt durch den Kopfstoß eine Platzwunde am Auge. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (178679)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell