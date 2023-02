Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Wiefelstede-Metjendorf: Wohnungseinbruchdiebstahl am Samstagabend

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Samstagabend des 04.02.2023 ist es bis 19:45 Uhr in Metjendorf im Pfeifengrasweg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Die unbekannte Täterschaft hatte eine rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und das gesamte Wohnhaus nach Diebesgut durchsucht. Ob tatsächlich Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Aus der Nachbarschaft sind bereits Hinweise zu einem möglicherweise tatbeteiligten Kleinwagen mit auswärtigem Kennzeichen eingegangen, der zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen wurde. Hinweise auf weitere Beobachtungen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn entgegen (Az. 170377).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell