Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einbruch in Tankstelle in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 05.02.23, um 02:05 Uhr, brechen noch unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle in Bad Zwischenahn, Am Doorgrund, ein. Die Täter zerstören mit einem Pflasterstein die Scheibe einer Seiteneingangstür. Im Verkaufsraum versuchen die Täter anschließend einen Tresor zu öffnen, was jedoch misslingt. Letztlich entwenden die Täter eine geringe Menge Tabakwaren aus der Auslage. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

