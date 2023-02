POL-OL: +++ Radfahrer nach Unfall verletzt - Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss +++

Oldenburg (ots) - Gestern Abend, gegen 19.30 Uhr, wurde eine 75-jährige Dame in der Eutiner Straße an ihrer Haustür beraubt. Als sie nach Hause kam schubste der bislang unbekannte Täter sie in den Hausflur. Anschließend entriss er die Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Er erlangte neben einer weißen Handtasche Bargeld in zweistelliger Höhe. Die Frau blieb unverletzt, verständigte aber zunächst ...

mehr