Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ versuchte Einbrüche in Osternburg und Kreyenbrück +++

Oldenburg (ots)

Der Oldenburger Polizei wurden am Freitagmorgen zwei versuchte Einbrüche gemeldet.

Etwa 02.45 Uhr versuchten an der Cloppenburger Straße mehrere Täter in ein Fachgeschäft für Hörakustik zu gelangen. Die Tätergruppe hebelte mit unbekanntem Werkzeug vergeblich an der Eingangstür und zwei Fenstern. Anwohner hörten die verdächtigen Geräusche und informierten die Polizei. Die kurz darauf eintreffenden Polizeistreifen konnten in Tatortnähe einen verdächtigen 39-jährigen Oldenburger stellen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund mangelnder Haftgründe entlassen.

Ein weiterer über Nacht stattgefundener versuchter Einbruch wurde der Oldenburger Polizei um 08.20 Uhr gemeldet. Unbekannte Täter haben mittels Gullydeckel eine Nebentür der Oberschule Osternburg eingeworfen. Im Objekt versuchten die Täter dann mittels erneutem Einwerfen einer verglasten Tür in das Lehrerzimmer und in einen separaten Kiosk einzudringen. Sie richteten dabei an den Verglasungen massivere Schäden an. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Oldenburg hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der 0441-790-4115 mit dem Zentralen Kriminaldienst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell