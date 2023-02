Oldenburg (ots) - Am Sonntagabend nutzte ein bislang unbekannter Täter die Möglichkeit eines Verkaufstreffens um das Opfer in dessen Wohnung zu fesseln und auszurauben. Anschließend floh der Täter mit Beute in mittlerer dreistelliger Höhe. Die Polizei Oldenburg wurde am Sonntagabend in die Gotthelfstraße in Eversten gerufen. Dort wurde das 29-jährige Opfer bei ...

