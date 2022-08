Polizei Hamburg

POL-HH: 220828-2. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelecfahrerin in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.08.2022, 21:08 Uhr

Unfallort: Hamburg-Jenfeld, Köpenicker Straße

Gestern Abend ist es in Hamburg-Jenfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 16-jährige Fahrerin eines Pedelecs schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Jugendliche dem Pedelec die Köpenicker Straße in Richtung Wilsonstraße, als sie aus bislang unbekannten Gründen zu schlingern begann und in den Gegenverkehr lenkte. Sie stieß mit einer entgegenkommenden Mercedes C-Klasse zusammen und stürzte über deren Motorhaube auf die Fahrbahn. Hierbei zog die 16-Jährige sich Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo sie stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nicht.

Der 24-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Das Pedelec der mutmaßlichen Unfallverursacherin wurde sichergestellt.

Beamte des zuständigen Polizeikommissariats 38 (PK 38) führten die Verkehrsunfallaufnahme durch. Die weiteren Ermittlungen werden in der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) geführt und dauern an. Unter anderem wird auch geprüft, ob die 16-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren ist. Hierzu wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell