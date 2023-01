POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Bitburg (ots) - Am heutigen Mittwochnachmittag kam es in Bitburg zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Kindern. Gegen 15:45 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines dunklen Kleinwagens vom Karenweg in den Kreisverkehr Am Markt/Neuerburger Straße einzufahren. Hierbei fuhr der Fahrzeugführer ein Mädchen an, welches die Straße überquerte. Anschließend flüchtete der ...

mehr