POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit verletzten Kindern und einem flüchtenden Autofahrer

Bitburg (ots) - Am 17.01.2023 gegen 15:25 Uhr kam es im Herrenmodegeschäft HYPER in der Trierer Straße in Bitburg zu einem Ladendiebstahl. Eine unbekannte männliche Person entwendete hierbei vier Winterjacken in einem Gesamtwert von etwa 400 EUR aus der Auslage vor dem Ladeneingang und verließ die Örtlichkeit mit den Jacken über dem Arm durch die Trierer Straße in Richtung Bedaplatz. Eine unbekannte Zeugin machte ...

