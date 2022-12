Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Auto mutwillig zerkratzt

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen-Beinstein: In Kosmetikstudio eingebrochen

Zwischen dem 22.12.2022 und dem 28.12.2022 brachen bisher unbekannte Diebe in ein Kosmetikstudio in der Rathausstraße ein und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Bäckerei

Ein bislang unbekannter Täter brach am Mittwoch gegen 23:40 Uhr in eine Bäckerei in der Mayenner Straße ein und entwendete einen niederen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Mehrere Personen versuchten am Donnerstag gegen 2.30 Uhr in der Salierstraße einen dortigen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die unbekannten Tatverdächtigen machten sich mit einem Akkutrennschleifer an dem Automaten zu schafffen, als sie von einem Passanten entdeckt wurden, der in der Folge die Polizei alarmierte. Die drei unbekannten Personen flüchteten daraufhin. Weitere Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Auto beschädigt

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr haben Unbekannte auf dem Parkplatz Weinstraße einen Pkw VW mutwillig beschädigt. Die Lackierung war auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt, so dass nun mit ca. 1500 Euro Reparaturkosten gerechnet werden muss. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Urbach/Schorndorf: Wohnungseinbrüche

Am Mittwoch ereigneten sich in Schorndorf und Urbach zwei Wohnungseinbrüche. In der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 22.30 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Frauenbergweg in Schorndorf. Die Täter durchsuchten das Gebäude und erbeuteten dabei mehrere tausend Euro Bargeld. In Urbach nutzten die Einbrecher in der Straße Banrain die Abwesenheit der Bewohner einer Doppelhaushälfte aus, um dort in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 20.35 Uhr, einzubrechen. Hierzu haben sie ein Fenster aufgebrochen und sich Zugang zum Gebäude verschafft. Wie hier festzustellen war, haben die Diebe eine Armbanduhr sowie etwas Bargeld entwendet. Die Polizei Schorndorf bittet nun um weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte wahrgenommen haben, sollten sie sich bitte mit der Polizei unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Leutenbach: Container aufgebrochen

Wie am Mittwoch festgestellt wurden, haben Unbekannte in der Blumenstraße in Nellmersbach einen Container aufgebrochen und Werkzeug und diverse Geräte entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Polizei in Winnenden hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07195/6940 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell