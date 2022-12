Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Brand

Am frühen Donnerstagmorgen geriet ein im Bau befindliches Industriegebäude in der Lise-Meitner-Straße in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden um kurz nach 3 Uhr verständigt. Dabei stand der in Holzbauweise errichtete Bau bereits in Vollbrand. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten bis etwa 7 Uhr. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge könnte eine technische Ursache vorliegen. Andere Hinweise ergaben sich bislang nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Vormittag fortgeführt. Der Schaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Bereich belaufen. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell