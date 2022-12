POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfallflucht - Feuerwehreinsatz

Backnang: (ots) - Wie bereits berichtet, wurde am Mittwoch gegen Mitternacht in der Backnanger Innenstadt in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Ein Tatverdächtiger schlug hierzu die Verglasung einer Eingangstüre ein und drang ins Geschäft ein. Dort wurde nach vorliegenden Erkenntnissen eine Vitrine aufgebrochen und mehrere Golduhren im Wert von ca. 15.000 Euro entwendet. Vermutlich wegen eines Tatzeugen, der sich ...

