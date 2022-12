Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Christbaum umgesägt - E-Scooter entwendet - Security Mitarbeiter in Landeserstaufnahmestelle bei Auseinandersetzung verletzt - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

An der Kreuzung bei der Gartenstraße wurde am Dienstagmittag, gegen 12:50 Uhr, eine 80-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst. Nach vorliegenden Erkenntnissen überquerte die Seniorin an der dortigen Fußgängerampel bei Rot die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 67-jähriger Opel-Fahrer die Friedrichstraße in Richtung Stuttgarter Straße und erfasste die querende Fußgängerin. Die 80-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Unterschneidheim/Zipplingen: Christbaum abgesägt- Zeugen gesucht!

Im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, sägten bislang Unbekannte den Zipplinger Chrtistbaum, welcher auf dem Dorfplatz aufgestellt war, vermutlich mit einer motorbetriebenen Säge um. Der Polizeiposten Bopfingen bittet unter 07362/96020 um Zeugenhinweise.

Ellwangen: Roller entwendet

Am Dienstag wurde gegen 15:50 Uhr ein vor einer Apotheke in der Marienstraße abgestellter und gegen Diebstahl gesicherter E-Scooter im Wert von etwa 330 Euro entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen und Verbleib des Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Eskalierte Streitigkeiten in der Landeserstaufnahmestelle

Am Dienstagnachmittag, kam es gegen 15:45 Uhr in der Landeserstaufnahmeeinrichtung zwischen einer bislang unbekannten etwa 10-köpfigen Gruppe und einem 28-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu Streitigkeiten, welche im weiteren Verlauf eskalierten. Bei Handgreiflichkeiten wurden der Security-Mitarbeiter sowie sein Kollege, der den Streit zu schlichten versuchte, verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Bis zum Eintreffen weiterer Sicherheitsdienstmitarbeitern war die unbekannten Tatverdächtigen bereits verschwunden. Die Polizei war mit acht Streifenwagenbesatzungen vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rechberg: Kollision mit einem Baum

Eine 47-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Dienstag, gegen 17:45 Uhr, die Ottenbacher Straße und kam in einer engen Rechtskurve ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr sie einen dortigen Hang hinunter und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte die verletzte Person in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell