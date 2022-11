Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: 38-Jähriger nach Verkehrsunfall mit Lkw im Fahrzeug eingeklemmt - Feuerwehr versorgte und befreite den Verletzten

Düsseldorf (ots)

Montag, 21. November 2022 11.48 Uhr, Rotterdamer Straße, Stockum

Am Montagmittag gegen kurz vor 12 Uhr wurde der Feuerwehr Düsseldorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Transporterfahrzeug auf der Rotterdamer Straße in Höhe der Messe Düsseldorf gemeldet. Zeitgleich mit der Alarmierung der Kräfte der Berufsfeuerwehr erhielt die Betriebsfeuerwehr der Messe Düsseldorf durch die Leitstelle die Information zu dem Einsatz und machte sich ebenfalls sofort auf den Weg zum Unfallort.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten bot sich folgenden Bild. Es war zu einem Unfall zwischen einem Saugwagen und einem Transporter gekommen. Durch den Unfallhergang wurde der 38-jährige Fahrer des Transporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit Rettungsgeräten befreit werden. Der 38-Jährige wurde durch die Mitarbeitenden des städtischen Rettungsdienstes im Fahrzeug stabilisiert und die Feuerwehr bereitete in dieser Zeit die Befreiung des Verletzten vor. Dafür musste die gesamte Ladefläche des Transporters leergeräumt und die Rückwand zwischen Fahrerkabine und Ladebereich entfernt werden. Dann konnte in enger Abstimmung mit der Notärztin eine patientengerechte Befreiung durchgeführt werden. Anschließend erfolgte der Transport in eine Spezialklinik, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Fahrer des Saugwagens befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits außerhalb seines Fahrzeuges. Er kam nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus. Im Anschluss an die Rettungsarbeiten wurden auslaufende Betreibstoffe abgestreut und anschließend die Einsatzstelle der Polizei zur Ermittlung des Unfallhergangs übergeben. Bereits seit vielen Jahren führen die Feuerwehr Düsseldorf und die Betriebsfeuerwehr Messe regelmäßige, gemeinsame Übungen durch. Dadurch konnten bei Feuerwehren in dem Fall Hand in Hand den Verletzten schnelle Hilfe zukommen lassen.

