POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht!

Kirchheim. Am Mittwoch (28.09.), in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Bundesstraße 454 in der Ortslage Kirchheim aus Niederaula kommend in Fahrtrichtung Heddersdorf. In Höhe der "Hauptstraße 45" touchierte das unbekannte Fahrzeug ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes, schwarzes Leichtkraftrad der Marke Yamaha, Modell MT 125. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 60 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Hauneck. Am Mittwoch (28.09.), gegen 18:10 Uhr, befuhren eine 25-jährige Frau aus Ottrau mit einem BMW 520 und ein 57-jähriger Mann aus Eiterfeld mit einem Dacia Sandero die Straße "Sandweg" in Hauneck in absteigender Richtung. Auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 27 musste der Eiterfelder nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihm fahrende Frau aus Ottrau bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf den Dacia auf. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.750 Euro.

Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden

Niederaula. Am Donnerstag (29.09.), gegen 2:20 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Sprinter-Fahrer die Bundesstraße 454, "Ziegenhainer Straße" aus Richtung "Bahnhofstraße". In Höhe der Hausnummer 34 kollidierte der Sprinter-Fahrer aus noch unklarer Ursache mit einem dort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Porsche Cayenne eines 29-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß entstand Schaden in Höhe von circa 22.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (28.09.), gegen 14 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Warngau mit ihrem Audi A3 die "Bahnhofstraße" am rechten Fahrstreifen in Richtung "Dippelstraße". Beim Fahrstreifenwechsel auf die Linksabbiegerspur stieß die Dame nach vorliegenden Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache mit einem von hinten kommenden VW Golf einer 57-jährigen Frau aus Niederaula zusammen. Es kam zur Kollision, bei welcher der Audi A3 zudem einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Smart einer 54-jährigen Frau aus Bad Hersfeld touchierte. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.300 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfallflucht

Alsfeld. Am Mittwoch (28.09.), zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr, parkte die Fahrerin eines silbernen Toyota Yaris ihr Fahrzeug in der Hersfelder Straße in Alsfeld - gegenüber der ehemaligen Kfz Zulassungsstelle - in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Innenstadt. Als sie ihr Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte sie einen Schaden an der vorderen rechten Ecke des Kotflügels fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss sich auf dem Gehweg befunden, gegen die vordere rechte Ecke des Kotflügels geraten und diese dabei beschädigt haben. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 - 9740 entgegen.

Polizeistation Alsfeld

