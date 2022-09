Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Wohnungseinbrüche - Einbruch in Garage

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Unbekannte stahlen am Dienstagnachmittag (27.09.) im Bereich des Haunecenters das Versicherungskennzeichen ELF646 eines E-Scooters. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbrüche

Künzell. Am Mittwoch (28.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in mehrere Wohnhäuser in den Straßen "Am Nisselrain", Liedeweg, und "Oberliede" eingebrochen waren.

Bei einem Wohnhaus in der Straße "Am Nisselsrain" kletterten die Täter zwischen Montagmorgen (26.09.) und Mittwochmorgen (28.09.) mit Hilfe einer Leiter auf das Dach eines Wintergartens und hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verursachten insgesamt circa 500 Euro Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Bei einem Einfamilienhaus im Liedeweg hebelten Unbekannte am Mittwoch (28.09.), zwischen 14 Uhr und 22.10 Uhr, ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut und stahlen ein Handy sowie Schmuck noch unbekannten Werts. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden.

Auch in der in der Straße "Oberliede" brachen Unbekannte am Mittwochabend (28.09.), zwischen 19.10 Uhr und 23 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Bargeld und Münzen noch unbekannten Werts. Es entstand circa 450 Euro Sachschaden.

Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Garage

Hofbieber. In der Heidelsteinstraße brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (23.09.) und Samstagmorgen (24.09.) in die Garage eines Einfamilienhauses ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen