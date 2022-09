Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchtmeldung der PSt. Alsfeld

Fulda (ots)

Romrod - Verkehrsunfallflucht - unbekannter Lkw beschädigt Gebäudeteil des Bürgerhauses

Im Zeitraum von Freitag, den 23.09.2022, 13.30 Uhr, bis Montag, den 26.09.2022, 06.30 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Lkw den Baustellenbereich der Zeller Straße. Auf der Zufahrt zwischen dem dortigen Bürgerhaus und einem Gewerbebetrieb touchierte der Lkw offensichtlich beim Rangieren die Fassade des an das Bürgerhaus angrenzenden Gebäudes und entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem Gebäude entstand Sachschaden an der Fassade und den dortigen Fenstern in noch nicht näher bezifferbarer Höhe.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

