POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer leichtverletzten Person Höhe Abfahrt Naturerlebnispark Gristow auf B 105, LK Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) - Am 21.08.2022 gegen 11:55 Uhr ereigneten sich nahezu zeitgleich in der Ortslage Rollwitz auf der B109 zwei Verkehrsunfälle. Ein aus Sachsen stammender 70-jähriger Fahrer eines PKW Toyota mit Anhänger wollte aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr auf die B109 einfahren und ...

