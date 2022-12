Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht

Ostalbkreis: (ots)

Bopfingen: In Skihütte eingebrochen

Zwischen Samstag und Mittwoch wurde im Steigweg in eine dortige Skihütte eingebrochen. Die Täter haben hierzu Türen aufgebrochen und aus Hütte aufgefundene Funkgeräte entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei Bopfingen unter Tel. 07362/96020 erbeten.

Aalen: Unfallflucht

Am Dienstagabend in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Parken einen Pkw Opel Zafira und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ ca. 500 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich entweder auf dem Kinoparkplatz in der Eduard-Pfeiffer-Straße oder auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Mönchsbuchstraße in Affalterried ereignete, nimmt die Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 entgegen.

