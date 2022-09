Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Geräteschuppen

E-Bike entwendet

Neustadt (Wied) (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 23.09.2022, 14:00 Uhr und Sonntag, 25.09.2022, 19:00 Uhr kam es in Neustadt (Wied) in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen. Der oder die unbekannten Täter brachen hierzu ein Vorhängeschloss auf und entwendeten ein Herren E-Bike der Firma Carver in der Farbe Neon grün.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell