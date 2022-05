Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Grundschule

Marienheide (ots)

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in eine Grundschule in der Leppestraße in Marienheide eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 6:30 Uhr am Freitag (29. April) verschafften sich die Täter Zugang in das Schulgebäude. Sie hebelten ein Fenster und im Inneren des Gebäudes die Türen zur Schulleitung, dem Sekretariat und der OGS-Leitung auf. Die Eindringlinge stahlen Bargeld und eine Kamera.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

