Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl in Bitburg

Bitburg (ots)

Am 17.01.2023 gegen 15:25 Uhr kam es im Herrenmodegeschäft HYPER in der Trierer Straße in Bitburg zu einem Ladendiebstahl. Eine unbekannte männliche Person entwendete hierbei vier Winterjacken in einem Gesamtwert von etwa 400 EUR aus der Auslage vor dem Ladeneingang und verließ die Örtlichkeit mit den Jacken über dem Arm durch die Trierer Straße in Richtung Bedaplatz. Eine unbekannte Zeugin machte die Verkäuferin auf den Diebstahl aufmerksam. Der unbekannte männliche Täter wird als kräftig mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug weiße In-Ear-Kopfhörer. Auffällig dürften die über den Arm getragenen Winterjacken gewesen sein.

Die unbekannte Zeugin, sowie mögliche weitere Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell