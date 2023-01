Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand im Keller

Neroth (ots)

Am 16.01.2023 gegen 11:18 Uhr kam es augenscheinlich aufgrund eines Defekts eines technischen Gerätes in einem Kellerraum einer Doppelgarage in Neroth zu einem Brand.

Durch die Feuerwehren aus Pelm, Oberstadtfeld, Niederstadtfeld, Neroth und Kirchweiler konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Da der Brand nicht auf das Wohnhaus übergriff, hielt sich der Schaden in einem geringeren Wert.

Es wurde niemand verletzt.

Die Polizeibeamt*innen der Polizeiinspektion Daun haben die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

