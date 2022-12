Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl eines Schmuckkoffers in Horst - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein unbekannter Mann verschaffte sich am Montag, 5. Dezember 2022, unter einem falschem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer Frau aus Horst und stahl ihren Schmuck. Gegen 12.45 Uhr klingelte es an der Tür der 84-jährigen Gelsenkirchenerin in der Straße Am Bowengarten. Ein unbekannter Mann gab an, er sei Mitarbeiter einer Eisdiele und hätte ein Geschenk für die Seniorin. Die 84-Jährige ließ den Unbekannten rein. Nachdem der Mann sich unter einem Vorwand sowohl im Wohnzimmer als auch im Schlafzimmer der Gelsenkirchenerin bewegte, verließ er unaufgefordert die Wohnung der Horsterin. Erst nach seinem Verschwinden bemerkte sie den Diebstahl ihres Schmuckkoffers aus ihrem Schlafzimmer und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte wird zwischen 30 und 50 Jahre alt geschätzt, war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug eine olivgrüne Steppjacke und eine dunkle Hose. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem möglichen Tatverdächtigen unter den Telefonnummern des Kriminalkommissariats 21 unter 0209 365 8112 oder der Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Polizei Gelsenkirchen rät weiterhin, bei unbekannten Personen grundsätzlich misstrauisch zu sein. Lassen Sie sich immer die Identität von allen unbekannten Personen bestätigen und gewähren Sie keinen Unbekannten Zutritt in Ihre privaten Räume. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige! Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen dauern an.

