Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer in Fußgängerzone sorgt für Polizeieinsatz

Gelsenkirchen (ots)

Ein Autofahrer hat am Freitagabend, 2. Dezember 2022, in der Fußgängerzone in der Altstadt mehrere Personen verletzt, nachdem diese ihm keinen Platz machten. Der 26-jährige Gelsenkirchener fuhr gegen 23.30 Uhr unerlaubterweise mit seinem Mercedes durch die Arminstraße. Als ihm eine Personengruppe keinen Platz machte, ließ er mehrfach den Motor aufheulen, stieg wiederholt aus und schlug einen 31- sowie einen 23-jährigen Gelsenkirchener. Der 31-Jährige sowie eine 27-Jährige aus der Gruppe wurden angefahren, als der 26-Jährige seinen Wagen zwischendurch wieder ins Rollen brachte.

Die alarmierten Beamten stellten den Führerschein des Beschuldigten sicher. Gegen einen Bekannten des Mercedes-Fahrers wird ebenfalls ermittelt, nachdem dieser zwischenzeitlich vor Ort erschienen war und die Beamten beleidigt hatte. Dem 25-jährigen Gelsenkirchener wurde ein Platzverweis erteilt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell