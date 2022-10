Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Kleinkraftfahrer in Heßler

Gelsenkirchen (ots)

Witterungsbedingt stürzte ein 55-jähriger Mofa-Fahrer am Donnerstag, 20. Oktober 2022, gegen 16 Uhr in Heßler und verletzte sich dabei schwer. Der Gelsenkirchener fuhr auf der Grothusstraße in Richtung Norden und bremste aufgrund einer roten Ampel auf der nassen Fahrbahn ab. Dabei stürzte der Mann und verletzte sich. Der 55-Jährige wurde vor Ort durch unbeteiligte Ersthelfer und eine Notarztwagenbesatzung erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

