Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Handy-Raub in der Altstadt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Raub im Bereich des Busbahnhofes in der Altstadt am Donnerstag, 20. Oktober 2022. Ein 14 Jahre alter Junge gab gegenüber Polizeibeamten an, dass ihn gegen 19.40 Uhr im Bereich des Taxistandes unterhalb des Busbahnhofes ein Unbekannter ansprach, der vorgab, telefonieren zu wollen. Nachdem der Geschädigte das Handy entsperrt hatte, riss der Täter es ihm aus der Hand und flüchtete in Richtung Bismarckstraße. Der Junge folgte dem Täter, der sich später mit einem weiteren Unbekannten zusammentat, konnte sie aber nicht einholen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Der Tatverdächtige und sein Bekannter trugen schwarze Jacken, blaue oder schwarze Jeanshosen und beide sind zwischen 15 und 18 Jahre alt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell